Musik genießen und gleichzeitig helfen

„Die Zitternden Lippen“ und das Feldkircher Theater am Saumarkt organisierten auch heuer zum Ausklang des Faschings ein Benefizkonzert:

„Fortsetzung folgt!“ Darüber sind sich Sabine Benzer sowie Peter Ludescher vom Gesangsverein „Die Zitternden Lippen“ schon jetzt einig: Der Konzertabend am Faschingssamstag ist schon nach zwei Jahren zu einem Fixpunkt geworden und wird es aller Voraussicht nach auch 2024 geben. Jazzige Evergreens und grooviger Blues, gespickt mit einem Schuss Humor kommen beim Publikum an und so war auch die diesjährige Veranstaltung restlos ausverkauft.

Ein weiterer Grund, beim Konzert mit dabei zu sein, war für viele Besucher*innen nicht zuletzt auch die Tatsache, dass durch die Eintrittsgelder eine soziale Aktion unterstützt wird. Heuer ist dies die Inlandshilfe der Caritas. „Wir bemerken in unseren Beratungsstellen, dass durch die massive Teuerung auch Menschen in Vorarlberg in Not kommen, die bislang nicht auf Hilfe der Caritas angewiesen waren“, berichtete Heidi Dolensky von der Caritas und nutzte die Gelegenheit, den Organisator*innen und Akteur*innen des Abends ein herzliches „Danke“ für ihre Hilfe auszusprechen.