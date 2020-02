Musik gemeinsam erleben

Das OJAD Dornbirn lud zur ersten Disco für Gehörlose und zur spannenden Projektwoche.

Dornbirn. „Wie fühlt sich Musik für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung eigentlich an?“ Dieser Frage gingen vergangene Woche zahlreiche Jugendgruppen im Kulturcafé Schlachthaus auf die Spur. Darunter auch die beiden vierten Klassen der VS Leopold, die das Angebot nutzten, nach dem erfolgreichen Auftakt zur ersten Disco für Gehörlose, einen Workshop zum Thema zu besuchen.

Knapp 300 Personen – darunter 100 Hörgeschädigte – besuchten die erste Disco am 1. Februar und nutzten die Gelegenheit gemeinsam auf der dafür eigens konstruierten Tanzfläche, die im Takt zur Musik vibriert, zu tanzen.

Dazu benötigte es eine einzigartige Tanzfläche, die Musik spürbar machen sollte. Diese wurde schließlich ab Dezember unter der Leitung von Peter Gstir, Tömmy Kaiser und mit Mithilfe zahlreicher Jugendlicher konstruiert. Sie setzten damit die Idee von Julian Gorbach um, der sich schon länger in der OJAD engagiert und als Sohn gehörloser Eltern aufgewachsen ist.

In der darauffolgenden Woche folgte dann noch eine Workshop-Reihe bei der unterschiedliche Jugendgruppen und Schulklassen alles über die besondere Disco erfuhren und sich mit dem Thema Gehörlosigkeit auseinandersetzten. Die Viertklässler der VS Leopold waren auf jeden Fall restlos vom Angebot begeistert. Dementsprechend gibt es auch eine Fortsetzung des Formats und im Herbst heißt es dann wieder „Feel the Beat“.