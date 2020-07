Musik gegen die dörfliche Stille

MV Viktorsberg plant Konzertherbst und ist auf Nachwuchssuche

Viktorsberg. Langeweile und Tristesse in der durch die Corona Pandemie verursachten probenfreien Zeit? Nicht mit dem Musikverein Viktorsberg, die Wochen wurden genutzt und im eigenen Probelokal kräftig Hand angelegt. Neben einem Boden wurde eine Kastenwand eingezogen und so zusätzlicher Stauraum geschaffen. „Man kann jeder Zeit etwas positives abgewinnen“, sagt Langzeitobmann Harald Marte, der nun aber wieder froh ist, dass seit zwei Wochen der Probenbetrieb wieder angelaufen ist, wenn gleich Marte doch zugibt, dass der eine oder andere Musiker doch etwas leicht „eingerostet“ scheint. Immerhin könne man nun aber wieder den Verein und die Musik gemeinsam erleben, was in den vergangenen Wochen doch sehr gefehlt habe. Das Frühjahrskonzert musste auf jeden Fall ersatzlos gestrichen werden, stattdessen wollte man zum Schulschluss eigentlich relativ kurzfristig ein Benefizkonzert mit der Militärmusik Vorarlberg beim Kloster einschieben, hat sich dann aber doch dagegen entschieden, die Auflagen dafür seien zu umfangreich gewesen und vor allem wollte man die Gesundheit der Musiker sowie der Besucher nicht unnötig gefährden – der wohltätige Konzertreigen soll nun kommenden Sommer nachgeholt werden. Bereits im kommenden Herbst will man in Viktorsberg aber wieder die Stille aus dem Dorf vertreiben. Am 6.September (Ausweichtermin 20.September) steigt der traditionelle Frühschoppen auf der Letze und am 21. November das Herbstkonzert.