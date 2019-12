Musik erklingt wieder im Schwanensaal

Schon ein paar Tage vor Nikolaus feierten die Musikanten ihre Rückkehr in den Gasthof Schwanen.

Liebevoll hatte die Organisatorin die Tische mit allerlei Leckereien bestückt, ganz so, wie man es zum Nikolaustag erwartet: Schokolade, Mandarinen und Nüsse wurden emsig von den zahlreich erschienen Gästen verputzt. Die Freude über den neuen, alten Treffpunkt war spürbar, hatte man doch in den Musikantenkreisen befürchtet, die Zusammenkünfte würden nicht mehr stattfinden können. Der Hartnäckigkeit Helga Fesslers ist es zu verdanken, die nicht aufgab und sich für die Freunde der Musik einsetzte. Und so erklangen nach alter Manier Gitarren, Handorgel, Bass & Co. in schönsten Tönen, dem Anlass entsprechend spielte man auch Weihnachtslieder. Ein fröhlicher Nikolaushock nahm seinen Lauf und in Zukunft sind die Musizierenden aus dem Dreiländereck wieder einmal im Monat herzlich willkommen, bei den neuen Betreibern des Gasthofs Schwanen.