Musik erklang mit Bläsern und Gesang

Stehende Ovationen für den Musikverein Altenstadt und die Sopranistin Sabine Winter im Montforthaus

Einen schwungvollen Einstieg bereitete der Musikverein den Konzertgästen mit den schönsten Hits der legendären schwedischen Popgruppe Abba. Aus dem weltweit erfolgreichen Jukebox-Musical Mamma Mia! erklang unter anderem „Dancing Queen“ und „Money Money Money“. Weiter ging es mit der Rockoper „Jesus Christ Superstar“, die vor fünfzig Jahren in New York uraufgeführt wurde. Eine weitere Musical-Legende wurde mit der „West Side Story“ gespielt, aus der vor allem das flotte „Mambo“ mitriss.

Das Musical „ A little night music“ von 1973 entführte die Zuhörer auf den Broadway. Hier schloss das Broadway-Musical „Der König der Löwen“ mit dem Allzeit-Klassiker „Can you feel the Love tonight“ direkt an. Romantisch fortgesetzt wurde die „Musical Night“ mit den schönsten Hits des Songwriters Rainhard Fendrich aus dem Jukebox-Musical „I am from Austria“, welches 2017 in Wien uraufgeführt worden war.