Musik aus dem Beisl – Voodoo Jürgens erstmals live in der Remise Bludenz

Bludenz. Da freuen sich die Fans: Der große Liedermacher Voodoo Jürgens gibt am Samstag, 23. März, sein Debüt in der Remise und verbindet Tullner Dialekt mit Wiener Schmäh.

„Voodoo Jürgens repräsentiert die neue Generation des Austro-Pop und hebt das Wienerlied auf ein völlig neues Level. Bestimmt eines der diesjährigen Highlights in der Remise!“, betont Kulturstadtrat Christoph Thoma.

Voodoo Jürgens hat mit seinem vorliegenden Debüt-Album ein substanzielles, zeitloses und vor allen Dingen ein berührendes Erstlingswerk abgeliefert. Die Vorab-Single “Heite grob ma Tote aus” war gewiss ein verdienter Indie-Hit. Das Album hat aber mehr: Mehr “sein” als “Schein”, mehr poetischen Tiefgang. Es zieht einem von der ersten Geschichte an in den Bann und lässt einen am Ende überwältigt zurück.

Lieder wie “Tulln” werden sich tief in die österreichischen Pop-Annalen hineingraben, ohne marktschreierisch darum gebettelt zu haben. Ernüchternde Lebensstationen werden wie in einem Erlebnisaufsatz in ergreifend schönen, sprachlichen Bildern erzählt und am Ende ist klar: das hier ist keine Milieustudie oder gar Parodie. Das ist Lebenserfahrung gepaart mit Witz und Herz.

Voodoo Jürgens ist durchaus einer alten Folk-Tradition verbunden, greift aber nie auf Geschwafel oder weinerliches Gejammer zurück. Das ist näher dran am jungen – mit Sprache sezierenden – Bob Dylan als am leeren, sterilen Pathos-Pop, den vor allem deutsche Singer-Songwriter gern bemühen. Voodoo Jürgens springt auch nicht auf einen Austropop-Hype-Zug oder dergleichen auf; er singt in der Sprache, in der er spricht, denkt, träumt und Dinge erlebt. Die Vorbilder für seinen Zugang zu Musik sind der erwähnte Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits sowie die Beat Poeten der Fünfziger.

Voodoo Jürgens, Remise Bludenz

SA, 23.03.2019, Einlass: 20 Uhr