Musik auf CD zum großen Abschlusskonzert

Nach 51 Konzerten und 31 Jahren verabschiedet sich Günther Lutz in die Konzert-Pension.

Dornbirn. Im vergangenen Herbst feierte Günther Lutz mit seinem Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Martin den Abschied seiner über dreißigjährigen Konzert-Karriere. „Die Anwesenheit und die zahlreichen Spenden waren wieder eine große Wertschätzung für die Veranstaltung und eine Anerkennung für die enorme und ehrenamtliche Organisation“, so Günther Lutz. Und: „Vielen bedürftigen und kranken Menschen in unserer Heimat das Leid zu lindern und zu helfen, waren immer ein großes Ziel für mich“, erklärt der Dornbirner. In den letzten 31 Jahren konnte Lutz mit seinen Benefizkonzerten mit 40.000 Besuchern knapp 400.000 Euro an Spendengeldern für bedürftige Menschen, karitative Einrichtungen und Vereine, wie z.B. dem Krankenpflegeverein Dornbirn oder „Geben für Leben“ sammeln.