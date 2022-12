Musik als Begegnung - Stella Brass & F.J. Köb

Am Samstag, den 10. Dezember um 19.00 Uhr findet in der Villa Falkenhorst in Thüringen das Konzert von Stella Brass mit Lesungen von besinnlichen Texten von Franz Josef Köb.

Schon zur Tradition geworden ist die vorweihnachtliche Veranstaltung „Musik als Begegnung“ von Stella Brass und Dr. Franz Josef Köb in der Villa Falkenhorst. Die Musiker möchten eine vorweihnachtliche Stimmung in die Herzen der Besucher zaubern. Franz Josef Köb wird besinnliche Texte lesen und das Konzert moderieren. Im Anschluss an das Konzert sind die Besucher im Park zur Begegnung und zu wärmenden Getränken eingeladen.