Musifäscht im Hasenfeld

Bereits am Donnerstag startete das Musikfest im Hasenfeld mit einem fröhlichen Familientag.

Am Freitagabend pilgerten die Musikfreunde zum Open-Air Konzert mit derRiga Soul Club Band, deren Rhythm’n’Blues & Soul die Besucher in Stimmung brachten. Bei Musik von Ray Charles, Joe Cocker, Aretha Franklin und den Blues Brothers wurde ordentlich abgerockt. Ein wenig gediegener ging es dann am Samstag zu, als ab 19.00 Uhr die Hänschen-klein-Musik und die Jugend des Musikvereins sich auf der Bühne ein Stelldichein gaben. Eine gute Gelegenheit für Familien und Freunde, dem musikalischen Können ihrer jungen Musikanten die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Für den festgetränkten Samstagabend hatte man die Hatler Musig eingeladen, die unter den Händen von Dirigent Reinhard Wohlgenannt wahre Höchstleistungen vollbrachten und sich den begeisterten Applaus der Festbesucher sicherten.