Musical mit einer Mordsstimmung

Gymnasium Schillerstraße begeisterte mit Visical „Vegetarier leben länger“ im Tisner Pfarrzentrum

Schulband, Orchester und Chor drangen mit leidenschaftlichen Hits und Evergreens wie „What a feeling“ aus Flashdance und Elton Johns „Can you feel the love tonight“ aus dem Film König der Löwen und „Born to be wild“ aus „Easy Rider“ direkt ins Herz und ins Ohr. Dazu fesselte ein packendes Video als Kriminalfall, bei dem Detektiv Max Mustermann den spannenden Fall „Vegetarier leben länger“ löste. Das mitreißende Visical 2020 des Gymnasiums Schillerstraße wurde von der Klasse 6ab in Kooperation mit den Musikklassen und der Schulband des BORG/GYS Feldkirch vollendet.

Besonderer Dank ging an Direktor Andreas Mark für seine Unterstützung des Projekts, an Marion Berger-Tschann und Joachim Tschann für die Leitung des Chors, an André Vitek für die Leitung des Ensembles, an Christian Stroppa für die Leitung der Schulband und an Bettina Sutterlütti für die Unterstützung und die Nutzung des Pfarrsaals. HE