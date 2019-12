Mit einer Nikolausfeier der ganz besonderen Art präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler der Volkschule Schoppernau.

Zahlreiche Besucher, vor allem viele junge Familien mit Kindern, waren in die Pfarrkirche Schoppernau gekommen um sich an dem Mini-Musical „Der Mann mit Bart und Bischofstab“ zu erfreuen. Die Kinder der Volkschule Schoppernau hatten in den vergangenen Wochen unermüdlich für ihre Veranstaltung Texte auswendig gelernt, Lieder einstudiert und Kostüme vorbereitet. Bei der mit Aufregung erwarteten Aufführung standen sich die Bürger der beiden Gemeinden „Überfluss“ und „Bettelarm“ gegenüber und der heilige Nikolaus trat vorbildlich mit großer Achtsamkeit und Nächstenliebe den Menschen in Not gegenüber.