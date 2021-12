„Music“ von Pecoraro & Pecoraro

Bludenz. In einer weltweit einzigartigen Crossover‐Show vereinen Mario und Herwig Pecoraro bei ihrer „Music“-Tour 2022 hochkarätigen Pop und brillante Klassik auf einer Bühne.

Die Songs des gemeinsamen Albums „For us – per noi“ werden bei der Tour 2022 endlich wieder Live zu hören sein. Auch Hits wie „Circle of Life“ oder „Can You Feel The Love Tonight“ von Marios Idol Sir Elton John dürfen bei keinem Konzert fehlen. Premiere feiern werden original italienische Lieder und Versionen, wie der Welthit „Caruso“ von Lucio Dalla. Für diese abwechslungsreiche Show stehen viele neue Songs auf dem Programm, die Mario Pecoraro nur für diese Konzerte arrangiert hat, wie zum Beispiel die Weltbekannten Titel „Music Was My First Love“ von John Miles oder „Thank You for the Music“ von ABBA.