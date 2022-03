Museumswelt: Bilanz und Ausblick

Einstimmige Wiederwahl des Vorstands auf der JHV der Vorarlberger Museumswelt

FRASTANZ Sieben Museen laden in der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz unter einem Dach ein. In Zukunft steht eine Modernisierung mehrerer Bereiche an, ein weiteres Museum ist in Planung. Auf der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt, und Bilanz über die letzten Jahre gezogen.