Museumswelt als Marken-Mekka

„Philatelietag 2019“ in der Vorarlberger Museumswelt mit seltenen Sondermarken

FRASTANZ Vom 27.-28. September war die Vorarlberger Museumswelt in Frastanz ein Hotspot für Philatelisten. Am Ersttag der Sondermarke „Fotokunst in Österreich“ und des Sonderblocks „Klassikausgabe Freimarken 1890“ wurden die „Philatage 2019“ feierlich im Foyer der Museumswelt eröffnet. Hier konnten Sammler von Briefmarkenraritäten außerdem auch eine stark limitierte Sondermarke zum Philatalietag Frastanz erwerben.