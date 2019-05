Museumssaison wurde gestartet

Mit der Jahreshauptversammlung starteten die Mitglieder in die nächste Museumssaison.

Traditionell wurde mit der Jahreshauptversammlung des Museumsvereines Klostertal das Museumsjahr eingeläutet. Obmann Christof Thöny konnte einige wenige Mitglieder im Museum begrüßen. Weiters begrüßte er das neu adaptierte Vorstandsmitglied Melanie Petschovnik. Sie wird den Vorstand als Beirätin in Zukunft unterstützen. Im Anschluss konnte Christof Thöny eine imposante Leistungsbilanz abgeben. Der Einblick in den in gedruckter Form vorliegenden Jahresbericht umfasste die installierten Ausstellungen, verschiedene Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Klostertal Museums, Kooperation unter anderem mit der Volksschule Klösterle und Volkshochschule Bludenz, Mundart Mai, Tag der Begegnung, Lange Nacht der Museen, und vieles mehr. Das Projekt „Historische ArchitekTouren“ beinhaltet im Klostertal das „Türkhaus“ und der Waldner Pfarrhof. Die Gebäude und die dazugehörenden Geschichten werden dokumentiert. Zudem werden weitere Gebäude im Moment untersucht. Auch Dokumentationen wie „Ein- und Auswanderer“ und ein virtuelles Geschichtsforum beschäftigt den Museumsverein Klostertal. Dabei wird ein großes Onlinelexikon erstellt.

Beträchtliche Zunahme

Verschiedene Publikationen – kleine und große Schriftreihen, sowie Beiträge im Internet und Fachzeitschriften sorgen dafür, dass die Literatur über das Klostertal eine beträchtliche Zunahme z. B. in der Landesbibliothek verzeichnen kann. Im Büro des Museumsvereins stehen neben allgemeinen Vorbereitungen zu Ausstellungen und Veranstaltungen auch Digitalisierungen, Archivierungen und Aufarbeiten von Berichten auf dem Tagesprogramm. Die Zuwanderung aus dem heutigen Trentino ins Klostertal wird Thema der nächsten Ausstellung im Klostertal Museum und am Tag der Begegnung am Sonntag, 19. Mai bereits präsent sein. Durch die damalige Zuwanderung, insbesondere im Zuge des Arlbergbahnbaues, finden sich nun Namen wie Lucian, Avanzini, Pisoni, Stroppa, usw. im Tal. Das Klostertal Museum feiert in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen als Museum. Der Museumsverein nimmt dies zum Anlass die Geschichte des Hauses, die Geschichte „Der Thöny-Hof“ genau unter die Lupe zu nehmen. „Dabei werden wir ca. 370 Jahre aufarbeiten und der Öffentlichkeit präsentieren. So mancher wird dann das Haus mit anderen Augen sehen“, so Museumsvereinsobmann und Historiker Christof Thöny. Das Sommerprogramm beinhaltet zudem Vorträge, Reiseziel Museum, Lange Nacht der Museen und Tag des Denkmals – alle Veranstaltungen im Sinne der Geschichte des Klostertal Museums.

Heimat