Museum und Fluss mit Rhein-Schauen

Das vierte September Wochenende bei Rhein-Schauen bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Lustenau. Kommenden Samstag, den Samstag, 21. September 2019 lädt das Museum Rhein-Schauen zur Inklusionsfahrt zur Rheinmündung mit der Dampflokomotive. Eine Fahrt mit dem Bähnle für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. „Wir nehmen uns Zeit und helfen beim Ein- und Aussteigen und kümmern uns speziell um die Gäste während der Fahrt und an der Rheinmündung“, betont Manuela Giggenbacher von Rhein-Schauen. Im Anschluss an die Fahrt gibt es auch noch die Möglichkeit für einen begleiteten Museumsrundgang.

Am Tag darauf (Sonntag, 22. September) gibt es am Vormittag wieder eine Vogel-Exkursion mit der Dampflok an die Schleienlöcher. Dabei machen sich die Besucher gemeinsam mit Johanna Kronberger (Leitung Bird Life Vorarlberg) auf die Suche nach Kormoranen, verschiedenen Enten und Tauchern, Singvögeln und auch Beutegreifern. Begleitet von vogelkundlichen Informationen und Wissen geht es dann in einem ca. 2,5 h dauernden Spaziergang zurück zum Zug.