Museum Rheinschauen eröffnet Saison

Trotz nasskaltem Wetter fanden sich zahlreiche Fahrgäste auf dem Gelände des Museums Rheinschauen ein.

Lustenau. Wie angekündigt eröffnete der Verein Rhein-Schauen die Sommersaison am vergangenen Sonntag. Ab 11.00 Uhr vormittags unterhielt die Bauernkapelle Dornbirn mit zünftigen Klängen die Gäste. Die diensthabenden Vereinsmitglieder grillten, schminkten Kinder, beaufsichtigten die Hüpfburg und sorgten rundherum für Wohlfühlatmosphäre am Platz. Pünktlich um 15.00 Uhr ging es mit Liesl auf eine naturgewaltige Abenteuerreise.

Ausgangspunkt für die Rheinbähnle-Fahrten ist der Werkhof Lustenau, von da an geht es flussabwärts an die Rheinmündung und direkt ins Naturschutzgebiet. Die Fahrten sind äußerst beliebt bei den Nostalgiefans, wie man am Sonntag sehen konnte, denn die Freunde der gemütlichen Dampflokfahrt trotzten weder Wind noch Regen. Es hat aber auch einen besonderen Reiz, gemütlich im Waggon zu sitzen und sich von der alten „Liesl“ prustend und dampfend zu den Schleienlöchern und weiter bis zum Hohentwielsteg befördern zu lassen. Über 300 Vogelarten nennen das Naturschutzgebiet in den Schleienlöchern ihre Heimat, dank ihrer geschützten Lage bieten sie auch vielen anderen Tieren und Pflanzen Raum um wachsen und gedeihen zu können.