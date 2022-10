Murphys Gesetz: Alles geht immer schief

Sie sind immer an der langsamsten Supermarktkasse? Ihr Marmeladebrot fällt immer auf die Marmeladenseite? Bei einem Konzertbesuch stehen immer große Personen vor Ihnen? Dann sind Sie wohl zum Opfer von Murphys Law geworden.

Alles geht schief

Murphys Gesetz bzw. Murphys Law ist benannt nach dem amerikanischen Ingenieur Captain Edward A. Murphy. Er untersuchte in den 1940er Jahren Arbeitsabläufe bei der US Air Force. Sein Fazit: Alles, was schiefgehen kann, wird auch garantiert schiefgehen. Seitdem hat sich die Redewendung von Murphys Law immer weiter verbreitet. Schließlich gibt es damit endlich einen Schuldigen für alles Schlechte im Alltag.

Das kennt doch jeder!

Geht wirklich IMMER alles schief?

Die Gründe dafür, dass wir das Gefühl haben, dass immer alles schiefgeht, liegen aber auch in dunkler Vorzeit: Unsere Vorfahren konnten nur überleben, indem sie sich an Gefahren und Negatives gut erinnern konnten. Das sorgt auch heute noch dafür, dass wir uns tendenziell eher an negative als an positive Ereignisse erinnern.