Muntliger Steg wird erneuert

Der Muntliger Steg, der über den Rankweiler Triftkanal führt, wird neu errichtet. Die Bauarbeiten starten Anfang November und dauern voraussichtlich bis April. Ein provisorischer Fuß- und Radweg macht die Überquerung weiterhin möglich.

Als Rad- und Fußverbindung zwischen Rankweil und Zwischenwasser wird der Muntliger Steg gerne und oft genutzt. Das rund 20 Jahre alte Bauwerk ist jedoch in schlechtem Zustand: Die Jahre haben insbesondere dem Holz zugesetzt, was in weiterer Folge die Tragfähigkeit gefährden würde. Deshalb wird die Brücke nun großteils neu errichtet, bzw. instandgesetzt. Die Widerlager werden dabei komplett erneuert, die Mittelpfeiler umgebaut. „Das Tragwerk sowie die Geländer werden in Holzbauweise neu errichtet. Dabei soll das bestehende Erscheinungsbild nur wenig verändert werden, denn schließlich ist der Muntliger Steg auch ein bedeutsamer Bestandteil der denkmalgeschützten Triftanlage“, erklärt Lukas Ess von der Abteilung Infrastruktur der Marktgemeinde Rankweil. Eine Änderung gibt es indessen bei der Breite des Stegs: Mit künftig 2,5 Metern Breite erhöht sich der Komfort für die Nutzer*innen dieses Teils der Landesradroute deutlich.

Investition von 320.000 EuroDie Kosten belaufen sich auf rund 320.000 Euro – 70 Prozent davon werden durch Land und Bundesdenkmalamt getragen, 30 Prozent durch die Marktgemeinde Rankweil. Baubeginn ist Anfang November. Dann wird in einem ersten Schritt ein provisorischer Fuß- und Radweg errichtet, bevor mit dem Abtrag der Brücke begonnen wird. Die Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind schließlich bis ins Frühjahr 2022 geplant. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im April. Weitere Infos unter www.rankweil.at.