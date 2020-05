Muntliger Musikparty zum 111er statt zum 110er

Harmonie Muntlix feiert runden Geburtstag – Bezirksmusikfest wurde aber Corona bedingt auf 2021 verschoben.

Zwischenwasser. Eigentlich würden derzeit in Muntlix die letzten Vorbereitungen auf das große Bezirksmusikfest 2020 vom 5.-7. Juni laufen. Wie aber auch so viele andere Veranstaltungen fiel die große Geburtstagssause zum 110-jährigen Bestehen der Harmonie der Coronavirus Pandemie zum Opfer. Dem „anfänglichen emotionalen großen Schock“ wie es Festobmann Josef Lampert ausdrückt, folgte dann aber schnell neue Motivation im kommenden Jahr eine nicht weniger große Musikparty steigen zu lassen. Die „Schnapszahl“ 111 Jahre Musik Muntlix ergibt so auch eine insgesamt stimmige Sache und so wird nun eben am 4.-6.Juni – mit einjähriger Verspätung – im Herzen von Zwischenwasser gefeiert werden. Einen Verein, der über eine dermaßen langjährige Tradition und Geschichte zurückblicken kann, erschüttern solche Pannen keineswegs in seinem Wirken im Sinne der Musik. Obmann Samuel Stadelmann und Kapellmeister Simon Lampert legen somit, bis zur großen Feier 2021, in den nächsten Monaten wieder vermehrt ihr Augenmerk auf den eigentlichen Hauptzweck des Vereins und da steht die Gewinnung von neuen jungen Mitgliedern und deren Förderung im Fokus der Harmonie. Dabei setzt man schon seit 2013 auf die überkommunale Zusammenarbeit und fungiert zusammen mit dem Schützenmusikverein Sulz als Jungmusik Muntlix-Sulz. Allein in Muntlix werden derzeit 33 Jungmusikanten ausgebildet, die dann zusammen mit den Kollegen aus Sulz auf der Bühne ihr Können zeigen und das künftige musikalische Rückgrat des Vereins bilden werden. Um den Nachwuchs noch enger an den Verein zu binden, veranstaltet man neben dem Musizieren an sich, zahlreiche andere Aktivitäten wie etwa diverse Ausflüge, Grillabende oder versucht sich auch in sportlicher Betätigung. Insgesamt kann man auf eine aktiven Mitgliederstand von 53 Musikern zurückgreifen, der einen sehr jungen Altersschnitt ausweist, aber insgesamt eine durchaus bunte, aber musikalische hochwertige Mischung darstellt. Zum Besten gibt man das eigene Können dann beim Frühlingskonzert – dieses wurde ebenfalls in den Herbst auf den 14.November verschoben – bei verschiedenen kirchlichen Anlässen, oder auch bei Auftritten außerhalb von Muntlix wie etwa auf der Dornbirner Herbstmesse.