Mundarttexte und Musik zum Innehalten

Auf Grund des guten Zuspruchs im vergangen Jahr lud das Pfarrteam Übersaxen am dritten Adventsonntag wieder zu einer Adventbesinnung in die Pfarrkirche.

ÜBERSAXEN Unter dem Motto “Eine Stunde innehalten und etwas Zeit finden in der oft so turbulenten Weihnachtszeit”, fanden sich dann auch zahlreiche Besucher in der Kirche ein. Im Mittelpunkt der Feier standen teils besinnliche, teils auch humorvolle Texte, die von Mundartdichterin Lidwina Boso vorgetragen wurden. Umrahmt wurde die Feierstunde von musikalischen Beiträgen vom Kirchenchor, der Gitarristin Emma Fritsch, einem Bläserensemble des Musikvereins und von Harfinistin Kathrin Vith. Zum Schluss bedankte sich Pfarrer Peter Haas bei allen Mitwirkenden und wünschte den Besuchern noch eine besinnliche Adventszeit.