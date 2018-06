Mundart und Musik

Interessante und vielfältige Lesung „Moltaschorri“ im Heimatmuseum in Schruns

Denn in zahlreichen Workshops wie etwa im Bergbaumuseum Silbertal, in der Volksschule Schruns oder etwa im Flüchtlingsheim Maria Rast hatten die beiden Leute animieren können, ihre Gedanken zu diversen Themen aufzuschreiben, und das eben in ihrem Dialekt. So entstand ein bunter Reigen an Texten und Gedichten, die an diesem Abend oft von den Autoren selbst vorgetragen wurde. Dazu kamen noch Kinder mit migrantischem Hintergrund, die an diesem Abend mit Reimsätzen die Geographiekenntnisse der Besucher auf heitere Weise auffrischten und für so manchen Lacher sorgten. Die beiden erfahrenen Mundartautoren setzten aber auch auf die Mithilfe und das Wissen des Publikums, denn auch ein Quiz mit alten Ausdrücken gab es an diesem Abend, das für Gesprächsstoff sorgte.