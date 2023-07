Mülltrennung: Plastik und Metall bald in einem Sack

Durch eine Umstellung bis 2025 soll das Mülltrennen in Zukunft einfacher werden. Künftig soll es einen Gelben Sack für Plastik und Metall geben, wie der Gemeindeverband bestätigt.

Vereinfachung für Bürger

"Für den Bürger soll es sich vereinfachen, da er seine Metallverpackungen, also Thunfischdosen und Co., nicht mehr zur Sammelstelle bringen muss. Sondern er kann sie einfach gemeinsam mit dem restlichen Kunststoff in den Gelben Sack geben", verdeutlicht der Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft und Umwelt. Das Ganze wird dann wie gewohnt vor der Haustüre abgeholt.

Sortieranlagen werden umgerüstet

"Da wird einiges an Umstellung auf uns zukommen"

Nicht nur der Gelbe Sack wird umgestellt, wie der Leiter der Abteilung für Abfallwirtschaft und Umwelt zu verstehen gibt. Auch das Pfandsystem wird mit Kunststoffflaschen und Metallgetränkedosen ergänzt. "Da wird einiges an Umstellung auf uns zukommen", meint er. "Das Kunststoffsammelsystem ist in Vorarlberg insofern fortgeschritten, als das eigentlich alles in den Gelben Sack rein kann", verdeutlicht er. "In den meisten Bundesländern war dies nicht so. Die haben jetzt schrittweise umgestellt und dabei auch das Metall mitgenommen." Erste Bundesländer haben also bereits eine gemeinsame Sammlung, die Erfahrungen seien diesbezüglich gut.