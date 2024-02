Ein rauchender Mülleimer sorgte für einen Einsatz in Hard.

Ein rauchender Mülleimer sorgte für einen Einsatz in Hard. ©VOL.AT/Steurer

Ein rauchender Mülleimer sorgte für einen Einsatz in Hard. ©VOL.AT/Steurer

Mülleimer qualmt: Feuerwehreinsatz in Hard

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Hard ein Brandalarm in einer abgeschlossenen Wohnung ausgelöst.

Gegen 23:14 Uhr entdeckten die Feuerwehrkräfte aus Hard in der Küche der Wohnung einen kleinen Plastikkübel, der mit Restmüll und Zigarettenstummeln gefüllt war und stark zu qualmen begann. Dies führte dazu, dass der Fußboden und eine danebenstehende Kommode verkohlt wurden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte jedoch ein größerer Brandausbruch verhindert werden.

Bewohnerin in LKH gebracht

Die Bewohnerin wurde vom Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) vor Ort erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. An dem Einsatz waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Hard mit insgesamt 20 Einsatzkräften, vier Fahrzeuge des ÖRK mit 11 Einsatzkräften sowie ein Fahrzeug der Bundespolizei mit zwei Beamten beteiligt.