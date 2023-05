Müll-Sünder luden zweimal Säcke in den Achauen ab

An zwei Tagen hintereinander wurden vergangene Woche Müllsäcke in den Dornbirner Achauen entsorgt. Was die Stadt dazu sagt und unternimmt.

Hausmüll am Damm entsorgt

Leider kommt es vor, dass Umweltsünder ihren Hausmüll in der Natur entsorgen. So passiert etwa am 26. April. Ein Leser spielte VOL.AT Bilder zu, die mehrere Müllsäcke im Graben beim Damm nahe der Furt zeigen. "Ca. sechs bis acht 80l-Säcke mit Haushaltsabfällen wurden am Hochwasserdamm entsorgt", schildert der Mann.

Von Mitarbeitern der Stadt bereinigt

"Der Inhalt erstreckt sich von Windeln, Speiseresten bis hin zu Plastik." Die Stadtpolizei wurde über die illegale Müllentsorgung informiert. "Ca. zwei Tage später wurden die Säcke inklusive davonschwimmenden Müllteilen von den Mitarbeitern der Stadt Dornbirn entsorgt", so der Leserreporter gegenüber VOL.AT. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Donnerstag waren die Achauen recht sauber. Nur eine einzelne Plastikflasche und ein paar kleinere Plastikverpackungen waren zu sehen.

So reagiert die Stadt Dornbirn

"Die illegale Müllablagerung erfolgte an zwei Tagen hintereinander: am 26. und dann nochmals am 27. April", erklärt Ralf Hämmerle von der Kommunikation der Stadt Dornbirn auf VOL.AT-Anfrage. "Da dieser Punkt auf meiner morgendlichen Hunderoute liegt, habe ich sofort den Werkhof informiert", verdeutlicht Hämmerle. Dann sei der Müll umgehende entfernt worden. Seither habe es keine Verunreinigung mehr gegeben. "Die oder der Verursacher konnte leider nicht ermittelt werden", gibt der Pressesprecher der Stadt zu verstehen.

"So ein Fall ist eine absolute Ausnahme"

"Wir raten der Bevölkerung, solche Beobachtungen sofort entweder beim Werkhof +43 5572 306 7900 oder bei der Stadtpolizei zu melden", erklärt Hämmerle gegenüber VOL.AT. "Alternativ steht den Dornbirner:innen auch die Bürgermeldungsapp 'Schau auf Dornbirn' zur Verfügung." Die Meldungen würden unverzüglich bearbeitet und an die richtige Stelle übermittelt. "Die Achauen werden regelmäßig gereinigt – an wärmeren Badetagen sogar mehrmals täglich", betont der Sprecher. "Leider lässt es ich nicht verhindern, dass manche Mitbürgerinnen – so ein Fall ist eine absolute Ausnahme – zu wenig Acht auf unsere Umwelt und unseren Lebensraum geben."

