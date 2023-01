Müll im Ried: Das passiert mit Altablagerungen in Vorarlberg

Fast jede Gemeinde

Laut Luftbild aus dem Kataster ist die Müllablagestelle im Ried etwa 2000 Quadratmeter groß. In der schriftlichen Stellungnahme heißt es weiter: "Grundsätzlich verfügte fast jede Gemeinde in Vorarlberg bis schätzungsweise Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre über eine oder mehrere Altablagerungen. Die Ablagerungen erfolgten als Grubenschüttungen (z.B. in aufgelassenen Lehmgruben), als Haldenschüttungen (flächig) oder als Hangschüttungen.