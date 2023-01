Vergessene Umweltsünden: Illegale Mülldeponie in Vorarlberg entdeckt

Im sogenannten "Lehmloch" habe jeder seinen Müll entsorgt. Alles sei in dieses Loch hineingeschmissen worden. "Es hat damals keine andere Möglichkeit gegeben. Später wurden dann Mülleimer und Mülltonnen eingeführt", so die Wolfurterin.

Im Wolfurter Industriegebiet wurde in den 1970er Jahren Müll entsorgt.

Erdreich gibt Müll frei

Beim VOL.AT-Lokalaugenschein ergibt sich ein ernüchterndes Bild. Dort, wo früher die Entsorgungsstelle war, wird der ganze Unrat von der Erde nach oben gedrückt. "Ich gehe hier oft mit meinem Hund spazieren. Seit letztem August, als es in Vorarlberg so viele Überschwemmungen gab und es so stark geregnet hat, ist hier der ganze Müll zu sehen", erzählt ein aufmerksamer Spaziergänger. Er habe den Fall dem Amt der Vorarlberger Landesregierung gemeldet. Der Fachbereich Abfallwirtschaft werde sich der Sache annehmen. Ein Mitarbeiter des Landes Vorarlberg wurde von VOL.AT auch schon vor Ort angetroffen.