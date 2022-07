Müll auf Autobahnen nimmt zu: Fast 8.000 Tonnen ...

Die Müllmenge auf Österreichs Autobahnen erreicht bereits fast wieder 8.000 Tonnen. Nach einem "Corona-Rückgang" gibt es nun wieder einen Anstieg. Der negative Trend setzt sich auch in Tirol und Vorarlberg fort.

Jedes Jahr fallen tausende Tonnen Müll auf den 55 ASFINAG-Rastplätzen und 87 Raststationen sowie entlang der Autobahnen und Schnellstraßen an. Alleine in Tirol war der Müllberg im Vorjahr 1.100 Tonnen schwer, in Vorarlberg 335 Tonnen. Insgesamt waren es 2021 fast 7.900 Tonnen, ein leichter Anstieg um 100 Tonnen. Mit 1.435 Tonnen stieg der Müllberg in Tirol und Vorarlberg deutlich an im Vergleich zu den knapp 1.200 Tonnen im Jahr 2020.