Mulit-Media-Vortrag im Ukraine-Infopoint der Stadt Bludenz

Bludenz. Am Donnerstag, 7. Juli um 19.30 Uhr, erzählt Medienfachmann Johannes Neumayer von einem bereits vergessenen Bild der Ukraine.

Der Vortrag findet im Ukraine-Infopoint im ehemaligen Hotel Herzog Friedrich, Mutterstraße 6, in Bludenz statt. Mit bunten Geschichten und Bildern von Hintergründen, Land und Leuten werden die Besucher*innen an ein Land erinnert, das derzeit mit der Zerstörung konfrontiert ist.

Am 24. Februar 2022 griffen russische Truppen die Ukraine an. Seitdem herrscht ein erbitterter und grausamer Angriffskrieg, der unzählige Opfer fordert. Laut Angaben der UNHCR haben breits 7.7 Millionen Ukrainer*innen ihr Heimatland verlassen. Über 1.600 Geflüchtete haben sich in Vorarlberg registriet. Für die weitere Koordinierung und Ersthilfe hat die Stadt Bludenz im Frühjahr rasch gehandelt und das leerstehende Hotel Herzog Friedrich zu einem Ukraine Infopoint umfunktioniert. Dieser Ort wird auch für Veranstaltungen genutzt und bietet an diesem Abend die Chance mehr über das Land zu erfahren, aus dem nun mehr und mehr Leute flüchten müssen.