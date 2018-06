Mulbratlfest bereichert Stadt bereits seit 15 Jahren

Bludenz. (sco) Direktvermarkter aus dem Bezirk Weiz im steirischen Hügelland locken mit ihren Köstlichkeiten, Wein und Musik noch bis Samstag Abend in die Altstadt.

“Das Weizer Mulbratlfest in Bludenz ist für meine Frau und mich teils Arbeit und teils Urlaub”, lacht Ewald Gmoser, Hersteller von Edelbränden, und blickt sogleich zurück in das Jahr 2002: Damals folgte der ehemalige Bludenzer Marktamtsleiter Karl-Heinz Martin der Einladung eines Weizer Marktausstellers zum Mulbratlfest in Weiz. Begeistert von Marktangebot und gemütlicher Atmosphäre reifte in Martin der Wunsch, das Weizer Mulbratlfest auch in Bludenz zu präsentieren, wo es zweifellos eine Bereicherung darstellt. Nach mehreren Gesprächen bildete sich eine Gruppe, die schon ein knappes Jahr später in Bludenz das 1. Weizer Mulbratlfest erfolgreich aus der Taufe hob. “Seither sind wir einmal im Jahr hier, haben schon viele gute Kontakte geschlossen und es ist immer toll”, erzählt Moser freudestrahlend und lädt auch schon zur Verkostung seiner edlen Erzeugnisse.