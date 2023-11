Muffins aus Bananenschalen und Cracker aus Obsttrester

Drittklässler der MS Markt lernten bei einem Workshop, was man aus Resten alles machen kann.

Die Mittelschüler staunten nicht schlecht, was man aus vermeintlichen Abfällen alles zaubern kann. Darüber hinaus versuchte Alexander Kowarc den Jugendlichen eine gesunde Ernährung schmackhaft zu machen und bot ihnen zum Auftakt einen frisch gepressten Obst-Gemüsesaft an. „Rund eine Tonne Lebensmittel isst eine erwachsene Person durchschnittlich pro Jahr. Je ausgewogener man sich ernährt, desto gesünder lebt man. Oft merkt man die Folgen schlechter Ernährung erst nach Jahren“, erklärte Alexander Kowarc.

Nach der theoretischen Einführung kamen die Mittelschüler in der Schulküche selber ins Tun. In Kleingruppen setzen sie zwei Rezeptvorschläge von Alexander Kowarc (Koch aus Leidenschaft – www.kochfit.at ) um. Die einen zauberten aus Obst-Gemüsetrester, der beim Saftherstellen übrig geblieben war, hauchdünne Cracker. Die anderen buken saftige Bananenmuffins aus den Bananenschalen. Alles wurde im „NoWaste-Style“ nach Alexander Kowarc hergestellt. Mit dem Ergebnis waren die Jugendlichen sehr zufrieden – auch die Lehrpersonen, die Kostproben der Schüler-Resteküche erhielten, waren begeistert.

Andrea Walther, Lehrerin an der MS Markt hatte den Workshop „Lebensmittel sind kostbar“ für die Drittklässler organisiert – finanziert wurde er vom Vorarlberger Gemeindeverband – Umweltverband. „Der Workshop ist bereits unser Start in die Umweltwoche, die zwar erst im Juni 2024 stattfindet. Aber man kann nicht früh genug mit Projekten zum verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln starten“, so die engagierte Lehrerin. Nächste Station auf ihrem Countdown zur Umweltwoche ist das mumo beim Stadtmuseum – die Schüler der 3c Klasse werden Passanten am 7. Dezember zum Thema Haltbarkeit und Kostbarkeit von Lebensmitteln befragen.