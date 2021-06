Müllpiraten ziehen ihre Runden

Anlässlich des Weltumwelttages haben sich Freiwillige dem Aufruf der Müllpiraten angeschlossen und Teile von Lustenau vom Müll gesäubert.

Lustenau Es war eine große Bandbreite an Müll, den die Müllpiraten am Weltumwelttag am Samstag gefunden und fleißig eingesammelt haben. Von Zigarettenstummeln, Batterien, Feuerzeuge, Schuhlöffel, gebrauchten Feuchttüchern, Dosen und Böllerstücke vom vergangen Silvesterfeuerwerk war alles dabei. Viele Freiwillige gingen am Samstag mit Handschuhen, Müllzangen und Müllsäcken ausgestattet auf die Jagd nach achtlos weggeworfenem Müll. Das Bild, das sich besonders den kleinsten Müllpiraten zeigte, machte betroffen.

Umweltverschmutzung praktisch überall

An vier unterschiedlichen Treffpunkten säuberten an vorher festgelegten Strecken die Lustenauer Müllpiraten die Landschaft. Die Müllsituation war überall dieselbe. An weniger frequentierten Abschnitten lag weniger Müll. Doch überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, wie auf Spielplätzen, Radwegen oder an den Straßenrändern werden sie schnell fündig. „Hier liegt ein ganzer Haufen Zigarettenstummel“, hört man ein Kind aufgeregt rufen. Schnell eilen die anderen Kinder her und picken die Stummel fein säuberlich mit der Müllzange auf. Was allerdings als „kleiner“ Müll im Müllsack landet, verursacht enorme Schäden in der Natur. Bereits ein einziger Zigarettenstummel kann zwischen 40 und 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen. Doch auch in den Wiesen, in denen im Moment das Gras noch nicht gemäht wurde, blitzen Dosen, Plastikteile und sogar eine Patronenhülse durch. „Dieser Müll ist besonders gefährlich, da er eine große Bedrohung für die Tiere darstellt. Bleibt dieser unbemerkt liegen, wird er während der Ernte zerschnitten und an die Nutztiere des Landwirtes verfüttert“, so Eveline Mairer von den Grünen Lustenau. Das führe bei den Tieren zu schweren Verletzungen und meist auch zum Tod. Ein weiterer Grund, weshalb besonders die Kinder die Wiesen genau absuchten.

Initiative von Hard