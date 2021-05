Mülldetektive im Einsatz

Die VS Leopold engagiert sich auch bei der Flurreinigung.

Dornbirn. Im Rahmen der Flurreinigung machten sich vergangene Woche die Zweitklässler der VS Leopold auf den Weg, um gemeinsam auf dem Spielplatz an der Niederbahn Müll zu sammeln.

Die vollen Müllsäcke wurden schließlich beim Spielplatzparkplatz gesammelt und am späteren Nachmittag vom Bauhof abgeholt. Für alle eifrigen Sammler gab es am Ende einen Müsliriegel als Belohnung. „Wir sind begeistert, wie engagiert die Kinder bei der Sache waren. Es gab viele Fragen, was mit dem Müll passiert, wieso dieser einfach weggeworfen wird etc. Die Flurreinigung ist eine tolle Aktion, um unseren Kindern Umweltbewusstsein näherzubringen“, erklärten die Klassenlehrerinnen Silke Kaufmann und Melanie Mayer, die ihre Schüler bei dem Projekt unterstützten. Und ganz nebenbei vereinte die Aktion spielerisch Abenteuer und Umweltbildung.