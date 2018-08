Müll wird sichtbar gemacht

Auch die Gemeinde Weiler zeigt achtlos weggeworfenem Müll die gelbe Karte.

„Bald werden auch in unserer Gemeinde erste gelbe Pfeile achtlos weggeworfenen Müll markieren und hoffentlich dazu ermuntern, künftig den Mülleimer zu benutzen. Speziell möchte ich hier auch an unsere Jugend appellieren, nach dem gemütliche Beisammensein am Ratzbach die mitgebrachten Getränke- und Speiseverpackungen im Abfall statt in unserer Natur zu entsorgen“, so Weilers Bürgermeister Dietmar Summer. Littering, so der englische Ausdruck für das achtlose Wegwerfen von Müll, hat nicht nur ökologische Folgen, sondern auch ökonomische und soziale. Die herumliegenden Abfälle verunstalten die Landschaft und stören das ökologische Gleichgewicht. Das Entsorgen des Abfalls kostet den Gemeinden viel Geld und diese Investitionen könnten gespart und für andere Zwecke verwendet werden. „Im Sinne der Qualität unseres Zusammenlebens und aus Rücksicht auf unsere Umwelt, bitten wir alle Weiler Bürger um Verantwortungsübernahme und Sensibilisierung des eigenen Umfeldes“, appeliert Bürgermeister Summer an die Bewohner von Weiler. MIMA