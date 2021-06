Mückstein: 50 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft

Mit dem heutigen Tag haben in Österreich 50,14 Prozent aller Menschen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Gesundheitsminister Mückstein zeigt sich darüber erfreut: "Das Tempo bei den Corona-Schutzimpfungen ist unverändert hoch."

"Bisher konnten wir schon rund 6,9 Millionen Impfungen durchführen und mehr als 4,4 Millionen Menschen in Österreich einen ersten Schutz gegen das Coronavirus zur Verfügung stellen. Das ist bereits jeder zweite Mensch im Land. Danke an alle, die hier täglich im Einsatz sind."

Mückstein appelliert: Impftermine wahrnehmen

In den nächsten Wochen sei es jetzt vor allem auch wichtig, allen Menschen noch ihre zweite Impfdosis zur Verfügung zu stellen. Mückstein erklärt dies folgendermaßen: "Für einen langfristigen und vollständigen Impfschutz ist die zweite Teilimpfung in der Regel besonders wichtig. Die Daten zeigen uns, dass die Impfung so auch besonders wirksam gegen neue Virusvarianten ist und so auch längerfristig Antikörper aufgebaut werden können."