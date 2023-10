MTV Europe Music Awards abgesagt - Sicherheitsbedenken aufgrund des Nahost-Konflikts

Die Veranstaltung wurde wegen der unsicheren Weltlage und aus Rücksicht auf Fans und Teilnehmer abgesagt.

Der geplante MTV Europe Music Awards (EMA) in Paris am 5. November wurde aufgrund des Nahost-Konflikts vom Musiksender abgesagt. MTV teilte mit, dass angesichts der instabilen Weltlage und aus Sorge um die Sicherheit der Tausenden von Mitarbeitern, Crewmitgliedern, Künstlern und Fans, die aus aller Welt angereist wären, diese Entscheidung getroffen wurde. In einer Mitteilung heißt es: “Aufgrund der verheerenden Ereignisse in Israel und im Gazastreifen empfinden wir nicht den Moment für eine weltweite Feier. Angesichts der Tausenden von Toten ist es ein Moment der Trauer.”