Das waren die MTV Video Music Awards 2023

Am Dienstagabend trafen in New Jersey wieder Glitzer, Glamour und großartige Musik zusammen: Die MTV Video Music Awards wurden vergeben. Und ein Name schien in diesem Jahr besonders oft aufzuleuchten - Taylor Swift.

Die US-amerikanische Sängerin, bekannt für ihren Hit "Anti-Hero", ging bei den gestrigen Awards als die große Gewinnerin in der Hauptkategorie des Abends hervor. Sie sicherte sich die renommierte Trophäe für das Video des Jahres und ließ dabei starke Konkurrenten wie Miley Cyrus mit "Flowers", Nicki Minaj mit "Super Freaky Girl" und die deutsch-britische Kollaboration von Kim Petras und Sam Smith mit "Unholy" hinter sich. Doch nicht nur in dieser Kategorie konnte Swift punkten. Auch die Awards für den Song des Jahres und die beste Regie gingen an die 33-Jährige.



Spektakuläre Show internationaler Stars

Die Verleihung fand im eindrucksvollen Prudential Center in Newark, New Jersey, statt und bot wieder einmal eine spektakuläre Show mit internationalen Künstlern.



Ein weiteres Highlight des Abends war die Ehrung der kolumbianischen Sängerin Shakira. Mit 46 Jahren wurde sie mit dem "Video Vanguard Award" ausgezeichnet – eine Anerkennung, die den enormen Einfluss eines Künstlers auf die Musikszene würdigt. Shakira reiht sich damit in eine Liste von Musiklegenden ein. Namen wie Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna wurden in der Vergangenheit mit diesem Preis geehrt. Nicht zu vergessen ist US-Rapper Sean "Diddy" Combs, der mit dem "Global Icon Award" für sein Lebenswerk anerkannt wurde.

Preisverleihung mit langer Tradition

Die MTV Video Music Awards haben eine lange Tradition. Seit 1984 ehrt MTV jährlich die besten musikalischen Werke und kreativsten Videos.

Fans können dabei online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen "Moonman" - einen kleinen Astronauten auf dem Mond mit einer MTV-Fahne in der Hand.

Alle Gewinner:

Michael Jackson Video Vanguard Award: Shakira

MTV Video Music Awards/Best K-Pop Video: S-Class - Stray Kids

MTV Video Music Awards/Artist of the Year: Taylor Swift

Bester Newcomer: Ice Spice

Best Group Video: Blackpink

Bester Song des Sommers: Seven - Jeon Jungkook, Latto

MTV Video Music Award for Song of the Year: Anti-Hero - Taylor Swift

Video des Jahres: Anti-Hero - Taylor Swift

MTV Video Music Award for Push Performance of the Year: Tomorrow X Together - Sugar Rush Ride

Beste Spezialeffekte: Anti-Hero - Taylor Swift

Beste Choreografie: Pink Venom - Blackpink

Best Video with a Social Message: Breakfast - Dove Cameron

Best Pop Video: Anti-Hero - Taylor Swift

Beste Kollaboration: TQG - Shakira, Karol G

Bestes Hip-Hop-Video: Super Freaky Girl - Nicki Minaj

MTV Video Music Global Icon Award: Sean Combs

Bestes Rock-Video: THE LONELIEST - Måneskin

Bestes alternatives Video: Candy Necklace - Lana Del Rey, Jon Batiste

Best Direction: Anti-Hero - Taylor Swift

Bester Schnitt: Vampire - Olivia Rodrigo