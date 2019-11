MS Sulz-Röthis lud zum Tag der offenen Tür

Auf sehr guten Anklang stieß der „Tag der offenen Tür“, der am vergangen Freitagnachmittag an der MS Sulz-Röthis über die Bühne ging.

Nicht nur Schauen war angesagt, sondern ganz im Sinne des Mottos „Schule für Kopf, Herz und Hand“ stand das Mitmachen im Vordergrund. So wurden die Gäste eingeladen, die Schule in Form einer kleinen Schulrallye zu erkunden. Das Angebot reichte an rund 15 Stationen vom Hindernislauf im Turnsaal über aktives Mitmachen in der Schulküche bis zu einer kleinen Spanisch-Lektion. Und viele Besucher hatten so großen Spaß, dass am Schluss sogar die Zeit knapp wurde. Wer alle Stationen absolviert hatte, durfte sich als Belohnung einen tollen Preis aussuchen. Die Mittelschule Sulz-Röthis bietet neben dem üblichen Fächerkanon und modernen Lehr- und Lernmethoden eine zweite Fremdsprache (Spanisch) und bei Bedarf auch eine Ganztagesbetreuung an. Weitere Informationen sind es auf der Website https://ms-sulz.vobs.at/ zu finden. EP