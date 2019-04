MS Rheindorf - mit der Leserallye Punkte sammeln

Fleißiges Lesen lohnt sich für die Schüler der Mittelschule Rheindorf

Lustenau Die Leserallye ist eine spannende Sache, denn jene Klasse, die bis zum Ende des Schuljahrs die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich über einen tollen Überraschungspreis freuen. Alle Ausleizahlen werden im Bibliotheksprogramm erfasst, pro Klasse ausgewertet und anhand von Balkendiagrammen im Foyer veranschaulicht. Die Schülerinnen und Schüler führen ein „Lesetagebuch“, in dem sie die gelesenen Bücher einzeln anführen und bewerten. Dafür gibt es einen Extrapunkt für die Klasse, der anhand einer Murmel in einem Glas angezeigt wird. In einer Vitrine sind die Gläser der einzelnen Klassen aufgestellt und es wird für jeden sichtbar, welche Klasse vorne liegt, bei wem der „Murmelberg“ steigt. Am Schluss gewinnt jene Klasse mit den meisten Murmeln den Preis (z. B. Kinobesuch, Kletterhalle, Bowling…) und darf ihn bei der Siegerehrung im Rahmen des alljährlichen Schulfestes in Empfang nehmen.