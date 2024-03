MS Baumgarten zu Besuch bei der Offenen Jugendarbeit Dornbirn

Die Mittelschüler erkundeten das Jugendhaus und die Lernangebote der OJAD.

Dornbirn. Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen der Dornbirner Mittelschule Baumgarten tauchten kürzlich in die vielfältige Welt der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) ein. Anlässlich eines Tags der offenen Tür öffnete die OJAD ihre Türen, um den Besuchern Einblicke in ihre Bildungsprojekte zu gewähren, insbesondere in die Programme „Denkbar Lernbegleitung“ und „Basis- und Grundkompetenztraining“.