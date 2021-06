mRNA-Vakzin im Kampf gegen Krebs

Der bei der Corona-Impfung letztlich simple Schutz durch eine oder mehrere Spritzen könnte in Zukunft auch bei der Krebsbehandlung "den Weg für Patienten einfacher machen".

Forschung seit 30 Jahren

Die Anfänge der Wissenschaft rund um die mRNA-Impfstoffe für Krebspatienten gehen laut Hilbe auf den Beginn der 1990er-Jahre zurück. Es habe unter anderem Techniken gebraucht, um die Messenger-RNA so stabil zu machen, dass sie nicht gleich nach dem Kontakt mit Blut abgebaut wird, sagte der Mediziner zu dem langen Forschungszeitraum und bisherigen Phase-I- und -II-Studien, aber noch keiner Zulassung in der Onkologie. Die Entwicklung der mRNA-Vakzine gegen das Coronavirus sei jedoch einfacher und auf den geplanten Krebs-Impfstoffen begründet und daher so schnell gegangen.

"Personalisierte Impfung"

Dürfte noch mehrere Jahre dauern

"Hoffentlich vernünftigem Preis"

Die Pandemie habe die Entwicklung von mRNA-Vakzinen gegen Krebs etwas gestoppt. Auf der anderen Seite ist laut Hilbe viel Know-how in der Produktion und in Sachen Transport und Lagerung gewonnen worden. Zudem hätten die betroffenen Firmen mit dem Corona-Impfstoff viel Geld verdient und könnten in neue Studien investieren. Die Kosten für ein zukünftiges Krebs-Vakzin sind noch unklar. Der Grundbedarf in der Entwicklung sei sehr teuer. Hilbe hofft aber, dass in der Coronakrise "in der Entwicklung so viel gelernt wurde, dass der Preis ein vernünftiger sein wird".