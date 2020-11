Moves per Live Stream üben

Die Dornbirner Dance Art School ist mit ihren Kursen weiterhin online vertreten.

Dornbirn. Auch für die Dance Art School Dornbirn ist der zweite Lockdown ein ordentlicher Tiefschlag. „Man hat im Vorfeld zwar darüber geredet und Vermutungen aufgestellt, aber wenn es dann wirklich heißt, dass man nicht mehr tanzen darf, ist das schon schlimm“, erklärt Christine Hefel, die seit 1996 die renommierte Tanzschule in Dornbirn leitet. „Wenn wir jetzt schon wüssten, dass wir bis Ende Jahr oder Ende Semester die Türen schließen müssen, dann könnte man sich darauf einstellen und planen. So ist es derzeit ein Warten, Hoffen und viel Ungewissheit“, bedauert sie.

Deshalb bietet die Dance Art School Dornbirn aktuell den gesamten Stundenplan mit 45 Unterrichtseinheiten als Online-Kurse über Livestream an. Angefangen von Ballett, Modern, Jazz Dance, Musical, Stepptanz über Hip Hop und Breakdance stehen auch Kindertanz und Brasilien Dance auf dem Programm. Für alle Niveau- und Altersklassen gibt es ein Angebot. Über das Buchungsportal der Tanzschule erhält jeder Schüler automatisch 30 Minuten vor Kursbeginn einen Link für den Livestream. Die Kurse werden soweit ganz gut angenommen, allerdings gibt es natürlich auch Probleme, vor allem bezüglich der Technik. „Während die einen total begeistert sind, haben einige Probleme mit dem Login und der Technik und geben verfrüht auf. Und es gibt Kinder, bei denen die Eltern bei der Arbeit sind und daher nicht an den Livestream Stunden teilnehmen können oder Familien, die sich keinen PC leisten können“, schildert die Tanzpädagogin die aktuellen Herausforderungen. Das positive Feedback und die Dankbarkeit der Mitglieder für den Einsatz und das Durchhaltevermögen überwiegen aber. Motivation, die Livestream Situation weiter zu optimieren geben dem Dance Art-Team vor allem auch die 60 Tanzausbildungsschüler, die im nächsten Jahr ihre Prüfungen ablegen und in die nächste Tanzklasse aufsteigen sollen. „Das liegt mir genauso am Herzen wie trotz Entfernung und Digitalität ein soziales Miteinander zu schaffen und die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen für die Tanzbewegungen zu begeistern“, betont die Tanzschulleiterin.