Mountainbike-Spektakel auf dem Dornbirner Hausberg

Vergangenes Wochenende fand das 25. Zanzenberg Rennen statt.

Dornbirn. Letztes Wochenende wurde auf Dornbirns Hausberg, dem Zanzenberg, Mountainbike-Sport auf höchstem Niveau geboten. Gestartet wurde am Freitag mit einem besonderen Highlight – den Technikparcours. Am Samstag standen traditionell die Kinder und Jugendlichen im Fokus und am Sonntag lieferten sich Profi-Mountainbikerinnen und -biker aus der ganzen Welt bei Sonnenschein spannende Bike-Duelle. Insgesamt 68 Bikerinnen und Biker vom Veranstalter-Verein RV Dornbirn standen beim Heimrennen heuer am Start.