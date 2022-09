Mountainbike-Jugend in Topform

RV Dornbirn Youngsters waren beim Austria Youngsters Cup Finale dabei.

Dornbirn. Vergangene Woche starteten die Nachwuchsbikerinnen und -biker vom RV Dornbirn in Koppl, Salzburg, bei der Nockstein Trophy ins letzte Austria Youngsters Cup Rennen der Saison. Mit Motivation und Ehrgeiz fuhren die jungen Talente hervorragende Ergebnisse und den sensationellen dritten Platz für den RV Dornbirn in der Vereinswertung ein.

Die angetretenen RV Dornbirn Kids gaben nochmals alles und fuhren mit viel Herzblut und technischen Können ihr letztes Rennen der Saison. In der Kategorie U11 gab es gleich zwei Podestplätze: Jakob Freuis katapultierte sich nach einem spannenden Zweikampf auf den ersten Platz, Ella Bösch fuhr als Jahrgangsjüngere auf den ausgezeichneten dritten Rang. In der stark besetzten U13-Kategorie kämpften sich Finn-Jakob Hämmerle auf Rang 16 und Valentin Bösch auf Platz 18 vor. Starke Leistungen zeigten das RV Dornbirn Quartett in der Kategorie U15: Der fünfte Platz für Paul Kresser, Platz sechs für Paul Freuis sowie Platz elf und zwölf für Kimi Kager Jonathan Geiger. Bei den U15 Mädchen platzierte sich Emilia Bösch auf dem sehr guten sechsten Rang. Simon Luser verpasste mit seinem vierten Platz ganz knapp das Podest, Valentin Geiger schaffte es mit Platz neun in die Top Ten.