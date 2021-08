Mountainbike-Fieber am Zanzenberg

Beim 23. Zanzenberg Mountainbike Rennen herrschte echtes Weltcup-Feeling.

Standen am Samstag noch die Kinder- und Jugend-Rennen im Fokus, bot das internationale Starterfeld und spannende Duelle bei den C1-Rennen am Sonntag dem Publikum spektakuläre Sportmomente. „Die Stimmung war sensationell gut, viele Sportbegeisterte und Mountainbike-Fans fanden den Weg auf den Zanzenberg und feuerten die motivierten Sportlerinnen und Sportler mit Begeisterung an“, freute sich RV-Obfrau Angela Feurstein.

Das Organisationsteam freute sich am Ende über drei erfolgreich verlaufene Mountainbike-Renntage und bedankte sich herzlich bei allen freiwilligen Helfern und zahlreichen Sponsoren für die wichtige Unterstützung. Zuversichtlich schaut der RV Dornbirn in die Zukunft und hofft auch nächstes Jahr wieder Mountainbike-Sport auf höchstem Niveau bieten zu können, wenn es wieder heißt: „Voll in die Pedale am Zanzenberg!“