Motorsportler Daum übernimmt die Führung im Porsche-Cup

Der 19-jährige Dornbirner Sebastian Daum übernahm die Führung im Porsche Sport-Cup und ist rasant schnell unterwegs.

Dabei war es ein schwieriger Start ins Wochenende für Sebastian. Ausgerechnet beim Testtag am Freitag als er seine ersten Runden überhaupt absolvierte, regnete es. Somit war es nicht einfach sich auf den Samstag und Sonntag vorzubereiten, an denen es trocken war.

Porsche Super Sports Cup Im Qualifying war Sebastian zum ersten Mal auf trockener Piste unterwegs und musste sich zunächst einigen erfahrenen Piloten geschlagen geben. Von Rang sieben startete Sebastian ins erste Rennen. Doch in der Zwischenzeit hatte er genug Vertrauen zur Strecke aufgebaut, um anzugreifen. So rollte er das Feld von hinten auf und überquerte als Erster die Ziellinie. Im zweiten Rennen startete Sebastian von der Pole Position aus und fuhr mit Kopf zu einem wiederum souveränen zweiten Platz ins Ziel.

In der Tabelle eroberte Sebastian mit den beiden Podiumsplätzen den dritten Rang, obwohl ihm die Punkte aus den beiden verpassten Rennen am Nürburgring fehlen.

Sebastian Daum:

„Ich bin extrem glücklich und auch stolz, dass ich auf einer so schweren Strecke wie Spa eine solche Leistung abrufen konnte. In der Meisterschaft konnte ich endlich wieder die Tabellenführung zurückerobern und ohne die fehlenden Punkte vom Nürburgring könnte ich auch um den Titel in der Endurance Serie kämpfen. Ich konnte mich in den Rennen klar von meinen direkten Konkurrenten absetzen. Spa ist ein echter Highspeedkurs, auf dem man viel Vertrauen in sein Auto braucht. CarTech hat den Porsche wie immer toll vorbereitet und so wurde ich von Runde zu Runde schneller. Jetzt freue ich mich auf das Saisonfinale auf dem Hockenheimring.“