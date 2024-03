Motorradunfall nahe Kloster Gwiggen in Hohenweiler

Ein Motocross-Fahrer stürzte oberhalb vom Kloster Gwiggen in unwegsamem Gelände und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Einsatzkräfte waren vor Ort.

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich nahe dem Kloster Gwiggen in Hohenweiler ein Unfall, bei dem ein Fahrer eines E-Motocross schwer zu Sturz kam. Der Vorfall ereignete sich in einem schwer zugänglichen Gelände oberhalb des Klosters, was die Rettungsmaßnahmen erschwerte.