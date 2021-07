Motorradlenker in Hohenems schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen Motorrad und Pkw erlitt am frühen Montagabend in Hohenems ein 57-jähriger Motorradlenker schwere Beinverletzungen.

Der 57-Jährige war gegen 18.15 Uhr auf der Witzkestraße in Richtung Süden unterwegs, als aus einer rechten Seitenstraße (aus Sicht des Motorradfahrers) ein Pkw nach links in die Witzkestraße einbog. Am Steuer saß ein 28-jähriger Bludenzer. In Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Während der Lenker des Pkw unverletzt blieb, erlitt der Motorradfahrer schwere Beinverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins LKH Bregenz gebracht.