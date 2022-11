Motorradlenker bei Unfall mit Pkw in Hard verletzt

Beim Einbiegen auf die Rheinstraße hat ein Pkw-Lenker am späten Montagnachmittag in Hard einen Motorradfahrer übersehen.

Am Montag, den 31.10.2022, um 18.00 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW von der Waschstraße der JET-Tankstelle in Hard zur Kreuzung mit der Rheinstraße und wollte nach links in Fahrtrichtung Fußach weiterfahren. Zeitgleich fuhr ein 66-jähriger Mann aus Bregenz mit seinem Motorrad auf der Rheinstraße von Fußach kommend in Fahrtrichtung Bregenz.