Motorradlenker (27) bei schwerem Unfall in Lauterach verletzt

Am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Lauterach auf Höhe des AGM.

In Lauterach ereignete sich am Freitag kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung zwischen der Harderstraße und der Reitschulstraße in der Nähe des AGM. Ein Motorradfahrer, der in Richtung Hard unterwegs war, kollidierte mit einem aus der Reitschulstraße kommenden Kleintransporter, der nach links in Richtung Lauterach abbiegen wollte.